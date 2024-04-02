‏المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 11:28

‏المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية‏

منذ 49 mins 2 April، 2024
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