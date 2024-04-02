منظمة المطبخ المركزي العالمي: فريقنا كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 09:16

منظمة المطبخ المركزي العالمي: فريقنا كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارنا

منذ 52 mins 2 April، 2024
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