عزت الرشق: أما وقف إطلاق النار بحال التوصل لإتفاق فالمطلوب دول ضامنة للإتفاق وضامنة لإلتزام الاحتلال به وليس عناصر للمراقبة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 2 2024 - 03:36

عزت الرشق: أما وقف إطلاق النار بحال التوصل لإتفاق فالمطلوب دول ضامنة للإتفاق وضامنة لإلتزام الاحتلال به وليس عناصر للمراقبة

منذ 16 mins 2 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة