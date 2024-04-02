المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا فجر اليوم الثلاثاء بواسطة الطيران المسيّر قاعدة تل نوف الجوية الصهيونية بالاراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 03:38

المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا فجر اليوم الثلاثاء بواسطة الطيران المسيّر قاعدة تل نوف الجوية الصهيونية بالاراضي المحتلة

منذ 19 mins 2 April، 2024
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