منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الإغاثية: ️مقتل فريقنا بالهجوم الإسرائيلي مأساة ولا ينبغي أن يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون هدفا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 03:36

منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الإغاثية: ️مقتل فريقنا بالهجوم الإسرائيلي مأساة ولا ينبغي أن يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون هدفا

منذ 21 mins 2 April، 2024
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