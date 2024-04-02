عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: لا أساس من الصحة لما أوردته قناة “العربية الحدث” منسوبا لمصادر مجهولة حول قبول حماس بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار و توزيع المساعدات الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 03:36

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: لا أساس من الصحة لما أوردته قناة “العربية الحدث” منسوبا لمصادر مجهولة حول قبول حماس بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار و توزيع المساعدات الإنسانية

منذ 17 mins 2 April، 2024
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