الدفاع المدني في غزة: نطالب بضرورة حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 03:36

الدفاع المدني في غزة: نطالب بضرورة حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي

منذ 23 mins 2 April، 2024
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