قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة جيوس وبيت أمين وعزبة الأشقر قضاء قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 2 2024 - 03:36

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة جيوس وبيت أمين وعزبة الأشقر قضاء قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 24 mins 2 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة