مراسل المنار: قوات إسرائيلية معادية بالقرب من قرية الغجر تطلق رشقات رشاشة غزيرة بإتجاه بلدة الوزاني في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 01:56

مراسل المنار: قوات إسرائيلية معادية بالقرب من قرية الغجر تطلق رشقات رشاشة غزيرة بإتجاه بلدة الوزاني في جنوب لبنان

منذ 56 mins 2 April، 2024
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