مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 00:18

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة

منذ 30 mins 1 April، 2024
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