طيران العدو الاسرائيلي يقصف منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 00:18

طيران العدو الاسرائيلي يقصف منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة

منذ 36 mins 1 April، 2024
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