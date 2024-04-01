مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 18:46

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 53 mins 1 April، 2024
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