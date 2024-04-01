سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية من نوع ميركافا 4 في محيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات العدو من المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 14:38

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية من نوع ميركافا 4 في محيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات العدو من المكان

منذ 14 mins 1 April، 2024
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