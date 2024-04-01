جيش العدو: الطائرة بدون طيار التي انفجرت في إيلات يوم أمس أصابت مبنى في القاعدة البحرية التابعة للجيش “الاسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 14:38

جيش العدو: الطائرة بدون طيار التي انفجرت في إيلات يوم أمس أصابت مبنى في القاعدة البحرية التابعة للجيش “الاسرائيلي”

منذ 45 mins 1 April، 2024
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