الاعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال دمر وأحرق 32 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 1 2024 - 12:22

الاعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال دمر وأحرق 32 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة

منذ 25 mins 1 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

البث المباشر

إغلاق مشاهدة