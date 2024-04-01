‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون عند الساعة (23:10) قوة ‌‏عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 01:30

‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون عند الساعة (23:10) قوة ‌‏عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة

منذ 2 ساعة 31 March، 2024
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