مراسل المنار : الطيران الحربي يشنّ غارتين على بلدة بليدا وغارتين على بلدة ميس الجبل والعدو يستهدف بلدة كفركلا بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 18:36

مراسل المنار : الطيران الحربي يشنّ غارتين على بلدة بليدا وغارتين على بلدة ميس الجبل والعدو يستهدف بلدة كفركلا بقذائف الهاون

منذ 9 mins 31 March، 2024
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