المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة: عدوان الاحتلال المتواصل أدى إلى استشهاد العديد من الكوادر الطبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 03:58

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة: عدوان الاحتلال المتواصل أدى إلى استشهاد العديد من الكوادر الطبية

منذ 1 ساعة 31 March، 2024
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