كتيبة قفين – سرايا القدس: ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية تجاه المقاومين اليوم هو عمل شنيع ومعاونة للاحتلال الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 03:56

كتيبة قفين – سرايا القدس: ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية تجاه المقاومين اليوم هو عمل شنيع ومعاونة للاحتلال الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 31 March، 2024
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