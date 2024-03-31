قوات العدو الاسرائيلي تقتحم يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 02:22
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ 176 على التوالي وسط دعم غربي وتواطؤ من المؤسسات الدولية
زياد النخالة: المقاومة الفلسطينية ستحقق النصر النهائي في الحرب على غزة وشعبنا سيقدم للعالم انموذجا من الصمود والمقاومة
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تظاهرة في بغداد اسنادا لقطاع غزة وتأييدا لعمليات محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني وتنديدا بالصمت الدولي حيال العدوان
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة
منذ 31 mins
31 March، 2024
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