اعلن مساعد مدير شركة السكك الحديدية الايرانية لشؤون الركاب “سيد حسن موسوي” عن إطلاق مشروع قطار ” طهران-كربلاء” المشترك بشكل مستمر ومرة واحدة في الأسبوع بموجب الاتفاقية المبرمة مع السكك الحديدية العراقية.

وصرح موسوي بأنه بناء على هذا المشروع سينطلق القطار بالركاب من طهران الى شلمجة بالقطار يوم السبت من كل اسبوع، وبعد قطع مسافة 30 كيلومترا من شلمجة الى البصرة، يعاود انطلاقه من البصرة متوجها الى كربلاء المقدسة.

وتابع انه و في صباح اليوم نفسه (السبت)، سينقل قطار آخر من كربلاء الى البصرة ، وبعد قطع مسافة 30 كيلومترا من البصرة الى شلمجة الحدودية سيتوجه الى طهران.

وأشار موسوي الى ان تذاكر السفر عبر هذا القطار اصبحت متوفرة ويمكن للمسافرين الحصول عليها مباشرة من طهران الى كربلاء.

المصدر: وكالة ارنا