إعلام العدو: بسبب عطل فني.. هبطت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي بشكل اضطراري في الجليل الأسفل يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 13:18

إعلام العدو: بسبب عطل فني.. هبطت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي بشكل اضطراري في الجليل الأسفل يوم أمس

منذ 1 ساعة 30 March، 2024
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