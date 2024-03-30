قوات العدو الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا من محيط المسجد الأقصى بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 02:10

قوات العدو الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا من محيط المسجد الأقصى بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 30 March، 2024
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