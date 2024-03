تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، لليوم الـ 175 على التوالي، وتشتبك مع قواته المتوغلة في مناطق القطاع، خصوصاً في خانيونس ومدينة غزة، ونقاط المواجهة الأخرى.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم. ووزعت القسام مشاهد للعملية.

ونشرت كتائب القسام، تصميما يظهر أسيرا إسرائيليا قتيلا وعبارة “كنت أشاهد مظاهراتكم التي تطالب بالإفراج عني وكان لدي أمل”، باللغتين العبرية والانكليزية، وتابعت “نتنياهو و جيشكم قتلهم”.

צפיתי בהפגנות שלכם שמבקשת לשחרר אותי והיתה לי תקווה

كنت أشاهد مظاهراتكم التي تطالب بالإفراج عني وكان لدي أمل

I was watching your demonstrations demanding my release, and I had hope..

נתניהו וצבאכם הרגו אותם

نتنياهو و جيشكم قتلهم

Netanyahu and the IDF killed them..



كما نشرت تصميماً آخر، لأسير صهيوني يقول “كل يوم تزداد معاناتي بسبب سياسة نتنياهو وما زلت أنتظر الإفراج عني”.

כל יום אני סובל בשביל פוליטיקה של נתניהו ומחכה לשחרור

My suffering increases every day because of Netanyahu’s policy, and I am still waiting for my release..



كما أعلنت القسام أنها دمرت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، ودبابتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود العدو تحصنت داخل مبنى بقذائف مضادة للأفراد واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ودكت القسام جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون.

سرايا القدس تواصل عملياتها وتنفذ العديد من المهام القتالية

كما واصلت سرايا القدس عملياتها ضد قوات الاحتلال، وقصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود العدو محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة. وعرضت السرايا مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها آليات وجنود العدو الصهيوني محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وأكد مجاهدو السرايا بعد عودتهم من نقاط الاشتباك، إيقاعهم قوة راجلة صهيونية قوامها 6 أفراد بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب خانيونس. كما أعلن المجاهدون أنه وبعد عودتهم من مناطق الاشتباك في محاور التقدم بمدينة خانيونس أكدوا تنفيذهم لعدد من المهام:

– استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RBG) في منطقة العقاد غرب خانيونس، واستهداف آلية اخرى بقذيفة الـ “تاندوم” في محور التقدم حي الأمل بمدينة خانيونس. كما خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية خاصة في محور التقدم القرارة شمال خانيونس.

كما أفادت السرايا أنه بالاشتراك مع مجموعات الشهيد عمر القاسم، تم قصف مستوطنة “علوميم” بغلاف غزة برشقة صاروخية من نوع (107). كما قصفت السرايا تموضعا لمدفعية وجنود العدو شرق المحافظة الوسطى بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين بقذيفة مضادة للدروع في خانيونس وارتفاع عدد القتلى إلى 598

أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي له من وحدة “إيغوز” بكتيبة الكوماندوز وإصابة 6 آخرين من الوحدة نفسها بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة. وجاء في بيان له، أن 10 جنود آخرين أصيبوا بجراح مختلفة في المعركة نفسها؛ فيما لم يورد تفاصيل إضافية حول كيفية إصابتهم. وقال إن الجنود المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب تقارير صهيونية، فإنه “عند نحو الساعة 10:00 من صباح اليوم أطلقت قذيفة مضادة للدروع نحو منزل تواجد فيه جنودا من وحدة ’إيغوز’ قرب مستشفى ناصر في خانيونس”. وأضافت أن الواقعة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 16 آخرين بينهم 6 بحالة خطيرة و5 بحالة متوسطة بينما الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة.

ويستدل من التفاصيل، أن الجنود تواجدوا في طابق علوي بأحد المباني في حي الأمل بخانيونس، وفي أعقاب إطلاق القذيفة نحو الطابق العلوي انهارت جدران المبنى على الجنود. ووصفت التقارير عمليات تخليص الجنود من المكان بـ”المعقدة والسريعة”، إذ استغرق نقل الجنود إلى المستشفى 55 دقيقة منذ وقوع الانفجار.

وفي الأثناء، قامت قوة من لواء “غفعاتي” وطائرات من سلاح جو بتأمين المنطقة، فيما أفيد بأن عددا من الجنود خضعوا لعمليات جراحية ميدانية. وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 598 قتيلا.

المصدر: الاعلام العسكري