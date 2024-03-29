المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا آلية عسكرية في موقع المطلة الاسرائيلي ‏بمسيّرة هجومية انقضاضية ‏وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 29 2024 - 22:52

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا آلية عسكرية في موقع المطلة الاسرائيلي ‏بمسيّرة هجومية انقضاضية ‏وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 29 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة