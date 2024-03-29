سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات لجنود العدو محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 17:44

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعات لجنود العدو محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة

منذ 2 ساعة 29 March، 2024
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