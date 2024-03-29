شهدت مدن يمنية عدة مسيرات مليونية حاشد نصرة ومساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

المسيرات التي حملت عنوان “قادمون في العام العاشر وفلسطين قضيتنا الاولى”، اكدت فيها الحشود المليونية استمرار الموقف المبدئي والثابت للشعب اليمني المنطلق من مسؤوليته الايمانية في مساندته للشعب الفلسطيني ونصرة للمقاومة في غزة.

وهتفت الجماهير في كل من العاصمة اليمنية صنعاء ومحافطة صعدة بشعارات التأييد والتفويض لكل الخيارات الشجاعة التي يتخذها قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومطالبته بالمزيد من العلميات البطولية لردع العدوان على غزة.

وحمل المحتشدون رايات الحرية والعلمين اليمني والفلسطيني، واللافتات المنددة بحرب الإبادة الصهيونية الأمريكية التي يتعرض لها أهالي غزة في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مطبق.

وأكّد المشاركون في المسيرات تأييدهم لعمليات القوات المسلحة اليمنية “نصرةً للشعب الفلسطيني ضد ثلاثي الشر في العالم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل”، مستهجنين الخذلان العربي والإسلامي للشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ أكثر من 6 أشهر لحرب إبادة ومجازر يومية وحرب تجويع راح ضحيتها عشرات الآلاف.

وأبدى المشاركون سخطهم من الموقف الأمريكي المعادي للإسلام وللمسلمين عموما، وللشعب اليمني خصوصا، معتبرين أن واشنطن هي من تقتل الشعب الفلسطيني بأسلحتها ومشاركتها لكيان الإحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة ضد غزة منذ 6 أشهر.

وبالتزامن مع المسيرة المركزية الميلونية في العاصمة صنعاء، خرجت مسيرات كبرى نصرة لفلسطين في أكثر من 150 ساحة في مدن ومديريات 15 محافظة حرة، حتى في المناطق الريفية البعيدة على الرغم من الحر والعطش في نهار رمضان.

إلى ذلك، أعلن بيان مسيرات مليونية “قادمون في العام العاشر، وفلسطين قضيتنا الأولى” الثبات والاستمرار في الموقف المبدئي المساند للشعب الفلسطيني، مؤكدا الاستمرار في الخروج المليوني في كل الساحات باعتباره عملاً جهادياً وتحركاً مسؤولا واستجابة لنداء الله تعالى

وحذر البيان من حالة التخاذل والتنصل من المسؤولية وكذلك حالة السكوت والقعود التي تمثل مشاركة في الجرائم الصهيونية.

وأكد أن “جرائم العدو الصهيوني الوحشية ستجرف هذا الكيان اللقيط وستؤدي إلى زواله الحتمي وفق السنن الإلهية والتاريخية”، منبهًا إلى أنّ “أيّ تهور أمريكي بريطاني بمهاجمة الشعب اليمني برياً فإنه سيواجه بمئات الآلاف من الأبطال المجاهدين”.

وخاطب الأمريكي والبريطاني بقوله “نقول للأمريكي والبريطاني بأن زمن إخضاع الشعوب واستعبادها بالإبادة والتخويف والاحتلال لفرض الاستسلام قد ولى”، مذكرا واشنطن ولندن بأن استمرار عدوانهما على اليمن سيؤدي إلى ارتفاع وتيرة التطوير العسكري لقواتنا المسلحة.

وبارك بيان المسيرات المليونية العمليات الجهادية للمقاومة في غزة والضفة الغربية وكذلك العمليات الجهادية اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني.

ودعا الشعوب العربية والإسلاميّة إلى التحرك العملي لنصرة الشعب الفلسطيني وأن يكون لهم موقف شعبي مساند لإخواننا في غزة، مجددًا الدعوة إلى شعوب أمتنا والشعوب الحرة في العالم إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم كأقل واجب وفي متناول الجميع.

المصدر: موقع المنار