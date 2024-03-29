اعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان ان حوالي الساعة 45 :1 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لإستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها.

وأسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

واوضح البيان ان الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الاسرائيلي على مدينة حلب.

المصدر: مواقع