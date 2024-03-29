عمدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على طرد المعتكفين من رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وافادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اقدمت على التضييق على المعتكفين وادخلتهم إلى داخل المصلى القبلي.

المعتكفون يؤدون صلاة قيام الليل بالمصلى القبلي

بالمسجد الأقصى المبارك

واوضحت المصادر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدت الليلة على المعتكفين في باحات المسجد الاقصى في أولى ليالي الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان.

وأفادت مصادر صحافية أن قوات الاحتلال طردت المعتكفين من الساحات وابقت على اولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة.

ولفتت الى أن قوات الاحتلال اعتدت ايضا على النساء بالضرب أثناء طرد المعتكفين من رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، ويحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدي جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

المصدر: وكالة شهاب