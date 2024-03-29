وكالة سبوتنيك: أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 01:30
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الامام الخامنئي خلال استقباله الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: ستشهدون النصر النهائي لأهل غزة
وكالة سبوتنيك: أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا
منذ 21 mins
29 March، 2024
عاجل
حلب
سوريا
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