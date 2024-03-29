وكالة سبوتنيك: أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 01:30

وكالة سبوتنيك: أصوات انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب شمال سوريا

منذ 21 mins 29 March، 2024
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