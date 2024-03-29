حركة حماس: سلوك هذا الكيان الإرهابي يؤكد وكأنه فوق القانون والمحاسبة بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 01:28

حركة حماس: سلوك هذا الكيان الإرهابي يؤكد وكأنه فوق القانون والمحاسبة بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة

منذ 31 mins 29 March، 2024
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