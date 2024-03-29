حركة حماس: دَأَبَت حكومة الاحتلال الصهيوني على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 01:30

حركة حماس: دَأَبَت حكومة الاحتلال الصهيوني على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة

منذ 33 mins 29 March، 2024
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