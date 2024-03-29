مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة صوفا شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 01:28
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الامام الخامنئي خلال استقباله الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: ستشهدون النصر النهائي لأهل غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة صوفا شرق مدينة رفح
منذ 50 mins
29 March، 2024
عاجل
رفح
غزة
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