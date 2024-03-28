واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي على طول الحدود، دعما وإسنادا لغزة وأهلها ومقاومتها وردا على الاعتداءات الصهيونية التي ينفذها العدو ضد القرى اللبنانية.

وفي السياق، قصفت ‏المقاومة الإسلامية مستعمرتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها، قصفت ‏المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس ‌‏28-03-2024 مستعمرتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. ‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 28-03-2024 م

‏17 رمضان 1445 هـ

‏واستهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس 28-03-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 28-03-2024 م

‏17 رمضان 1445 هـ

المصدر: موقع المنار