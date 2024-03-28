سرايا القدس وكتائب القسام: قصفنا في عملية مشتركة تجمعات لجنود العدو بوابل من قذائف الهاون بمحيط مجمع الشفاء غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 11:46

سرايا القدس وكتائب القسام: قصفنا في عملية مشتركة تجمعات لجنود العدو بوابل من قذائف الهاون بمحيط مجمع الشفاء غرب غزة

منذ 29 mins 28 March، 2024
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