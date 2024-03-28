مــدفعية الاحتـلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 10:10

مــدفعية الاحتـلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 28 March، 2024
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