غارة جوية صهيونية تستهدف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 05:38

غارة جوية صهيونية تستهدف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

منذ 2 يوم 28 March، 2024
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