غارة صهيونية على وسط مخيم جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 05:36

غارة صهيونية على وسط مخيم جباليا شمال غزة

منذ 1 ساعة 28 March، 2024
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