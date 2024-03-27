المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي محسن عقيل “عابس” من بلدة الجبّين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 23:12

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي محسن عقيل “عابس” من بلدة الجبّين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 53 mins 27 March، 2024
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