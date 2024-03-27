موقع واللا العبري: مكتب نتنياهو اتصل بالبيت الأبيض وطلب إعادة جدولة زيارة الوفد الاسرائيلي لمناقشة عملية محتملة في رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 27 2024 - 21:34

موقع واللا العبري: مكتب نتنياهو اتصل بالبيت الأبيض وطلب إعادة جدولة زيارة الوفد الاسرائيلي لمناقشة عملية محتملة في رفح

منذ 1 ساعة 27 March، 2024
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