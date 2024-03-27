سرايا القدس: قصفنا بصواريخ بدر1 تحشدا لآليات العدو ومقرا للقيادة جنوب شرق “كيسوفيم” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 16:20

سرايا القدس: قصفنا بصواريخ بدر1 تحشدا لآليات العدو ومقرا للقيادة جنوب شرق “كيسوفيم”

منذ 21 mins 27 March، 2024
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