‏سلاح ‏القناصة في المقاومة الإسلامية استهدف ‏التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وأصابوها إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 16:20

‏سلاح ‏القناصة في المقاومة الإسلامية استهدف ‏التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وأصابوها إصابة مباشرة ‏

منذ 23 mins 27 March، 2024
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