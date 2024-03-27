إعلام العدو : سقوط قتيل متأثرًا بإصابته بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 10:28

إعلام العدو : سقوط قتيل متأثرًا بإصابته بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على كريات شمونة

منذ 1 ساعة 27 March، 2024
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