استهداف صهيوني لمنزل بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 04:24

استهداف صهيوني لمنزل بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح بغزة

منذ 28 mins 27 March، 2024
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