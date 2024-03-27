المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا بالطيران المسيّر قاعدة عوبدا الجوية بالكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 01:08

المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا بالطيران المسيّر قاعدة عوبدا الجوية بالكيان الصهيوني

منذ 20 mins 27 March، 2024
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