أسامة حمدان: لن نرضخ للشروط الإسرائيلية وخروج قيادات حماس من غزة فكرة حمقاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 23:28

أسامة حمدان: لن نرضخ للشروط الإسرائيلية وخروج قيادات حماس من غزة فكرة حمقاء

منذ 23 mins 26 March، 2024
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