القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: لن تكون هناك إدارة إسرائيلية لقطاع غزة بعد الحرب والقرار سيكون فلسطينيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 23:28

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: لن تكون هناك إدارة إسرائيلية لقطاع غزة بعد الحرب والقرار سيكون فلسطينيا

منذ 23 mins 26 March، 2024
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