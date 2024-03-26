المقاومة الاسلامية شيعت شهيدين على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 21:46

المقاومة الاسلامية شيعت شهيدين على طريق القدس

منذ 1 ساعة 26 March، 2024
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تقارير مصورة - لبنان

شيعت المقاومة الاسلامية شهيدين على طريق القدس.

 

المصدر: قناة المنار

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