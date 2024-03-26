المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا قوة ‏عسكرية لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة واصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 20:02

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا قوة ‏عسكرية لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة واصابوها إصابة مباشرة

منذ 31 mins 26 March، 2024
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