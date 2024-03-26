المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قوة عسكرية لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 26 2024 - 20:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
26 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال إحياء الليلة الأولى من ليالي القدر المباركة عند الـ9:30 من مساء يوم الجمعة 29 آذار في مجمع السيدة زينب (ع) في حارة حريك
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قوة عسكرية لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة
منذ 31 mins
26 March، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
انعكاس ازمة الامان على سلوك الصهاينة بعد طوفان الاقصى
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 26-3-2024
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي بمحيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة