‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا انتشاراً لجنود العدو في مستعمرة حانيتا بقذائف المدفعية رداً على قصف ‏القرى الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 18:14

‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا انتشاراً لجنود العدو في مستعمرة حانيتا بقذائف المدفعية رداً على قصف ‏القرى الجنوبية

منذ 2 ساعة 26 March، 2024
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